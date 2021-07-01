Разработайте гайдлайн для будущего дизайна, включая рекомендации по шрифтам, цветам и визуальной стилистике. Укажите размеры шрифтов, цветовые палитры и расположение элементов для различных форматов, таких как ПДФ, сайты и презентации.
Сделать логотип для информационного сайта сайта
ТЗ есть. От вас примеры работ и диапазон цен.
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