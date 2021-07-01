Сделать логотип для информационного сайта сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок493 просмотра

ТЗ есть. От вас примеры работ и диапазон цен. 

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4 года назад
SerhioM
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Максим
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Лиза
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Рафаел
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
20 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
145 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
60 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
168 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

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