Веб-дизайнер

Виктория Пономаренко! Создаю сайты на Тильда!!

У меня не так много опыта по-этому я выкладываюсь в каждый проект.

Я делаю каждый проект супер круто потому, что я формирую своё портфолио сейчас и с каждой работой.

Не важно сколько Вы платите я всё равно делаю работу классно.

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Напишу любую работу в сжатые сроки качественно и быстро!

Получила сертификат о прохождении тренинга "Создание продающих видеопрезентаций в программе Vegas Pro" и успешно выполнила все практичеи задания!

Изучила создание красивого сайта на конструкторах различных!