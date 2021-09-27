Веб-дизайнер
Виктория Пономаренко! Создаю сайты на Тильда!!
У меня не так много опыта по-этому я выкладываюсь в каждый проект.
Я делаю каждый проект супер круто потому, что я формирую своё портфолио сейчас и с каждой работой.
Не важно сколько Вы платите я всё равно делаю работу классно.
Напишу любую работу в сжатые сроки качественно и быстро!
Получила сертификат о прохождении тренинга "Создание продающих видеопрезентаций в программе Vegas Pro" и успешно выполнила все практичеи задания!
Изучила создание красивого сайта на конструкторах различных!
Портфолио
- Детская школа рисования для детей от 3 до 14 лет!68 просмотров
- Свадьба57 просмотров
- Сайт для путешествий по Бали69 просмотров