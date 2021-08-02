Дизайн, который продаёт

Приветствую! Меня зовут Анна. Я веб-дизайнер. Готова использовать свои знания и навыки для создания полезных сервисов и сайтов.

Где я училась — основной курс «Веб-дизайнер с 0 до PRO» в Skillbox, а также несколько смежных курсов (UX, анимация интерфейсов, Photoshop).

Что я знаю и применяю в работе:

- базовая теория дизайна: композиция, сетки, типографика, работа с цветом, работа с фото- и видеоконтентом

- принципы проектирования и разработки сайтов и интерфейсов

- принципы юзабилити сайтов

Что я умею:

- работать в Photoshop, Figma, Tilda, After Effects

- работать с дизайном под разные устройства (десктоп, планшеты, смартфоны)

- проводить юзабилити-тестирования

- составлять Customer Journey Maps

- делать презентации

Опыт работы: в настоящее время работаю в маркетинговом агентстве «Beauty Alliance». В мои обязанности входит

- подготовка макетов сайтов с дальнейшей версткой на Tilda

- подготовка макетов для печатной продукции (прайсы, уличные баннеры, флаеры)

- дизайн рекламных креативов, постов и сторис в Instagram

- дизайн отдельных элементов на сайт (поп-апы, рекламные баннеры) и передача верстальщику

Прикрепляю своё резюме.

Отправляю ссылки на работы на Behance и анимацию на YouTube.

https://www.behance.net/ageichevaaa/projects

https://www.youtube.com/channel/UCnf59-fhRheQTat3FWCONSA

Буду рада сотрудничеству!