Приветствую! Меня зовут Анна. Я веб-дизайнер. Готова использовать свои знания и навыки для создания полезных сервисов и сайтов.
Где я училась — основной курс «Веб-дизайнер с 0 до PRO» в Skillbox, а также несколько смежных курсов (UX, анимация интерфейсов, Photoshop).
Что я знаю и применяю в работе:
- базовая теория дизайна: композиция, сетки, типографика, работа с цветом, работа с фото- и видеоконтентом
- принципы проектирования и разработки сайтов и интерфейсов
- принципы юзабилити сайтов
Что я умею:
- работать в Photoshop, Figma, Tilda, After Effects
- работать с дизайном под разные устройства (десктоп, планшеты, смартфоны)
- проводить юзабилити-тестирования
- составлять Customer Journey Maps
- делать презентации
Опыт работы: в настоящее время работаю в маркетинговом агентстве «Beauty Alliance». В мои обязанности входит
- подготовка макетов сайтов с дальнейшей версткой на Tilda
- подготовка макетов для печатной продукции (прайсы, уличные баннеры, флаеры)
- дизайн рекламных креативов, постов и сторис в Instagram
- дизайн отдельных элементов на сайт (поп-апы, рекламные баннеры) и передача верстальщику
Прикрепляю своё резюме.
Отправляю ссылки на работы на Behance и анимацию на YouTube.
https://www.behance.net/ageichevaaa/projects
https://www.youtube.com/channel/UCnf59-fhRheQTat3FWCONSA
Буду рада сотрудничеству!
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