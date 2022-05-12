KetrinPopova

Екатерина Попова KetrinPopova

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

👉 Мои дизайны сайтов превратят ваших

потенциальных клиентов в постоянных! 

Привет. Меня зовут Екатерина, и я веб-дизайнер из Минска. Вы когда-нибудь получали от работы радость и удовольствие?

Я — однозначно да! Веб-дизайнер, как художник, на чистом холсте создаёт великолепное творение! Творение, которое будет радовать глаз и побуждать приобрести именно ваш продукт! Если вам нужен результат значит вы обратились

по адресу! Я создаю современный, продающий дизайн сайта, который будет превращать

ваших потенциальных клиентов в постоянных!

🔥 Преимущества сотрудничества со мной:

  • Полное погружение в ваш проект.
  • Направлю все ваши пожелания по ТЗ в нужное русло, чтобы достичь максимального результата.
  • На протяжении всего нашего сотрудничества я всегда на связи.
  • Готовый макет сайта и все исходники передаю в любом удобном для вас виде.
  • Выполняю работу строго в соответствии с оговоренными сроками.
  • Приятные плюшки для постоянных клиентов!

 Этапы сотрудничества:

  • Изучаю ваше ТЗ. Если ТЗ по какой-либо причине отсутствует, то предлагаю вам заполнить свой вариант брифа.
  • Провожу анализ целевой аудитории и ваших прямых конкурентов.
  • Обсуждаем сроки и стоимость работы. Предоплата 50%!
  • Делаю прототип сайта, показываю его вам.
  • После вашего одобрения перехожу к дизайну сайта.
  • Платите оставшиеся 50% оплаты и я передаю вам макет и все исходники.

﻿ Спокойно! Возвращаю предоплату!

Предоплата составляет 50% от всей стоимости.

Если вдруг вас не устроил результат или наши взгляды разошлись, то я сразу же возвращаю предоплату и мы расстаемся друзьями.

 Ничего себе новость! Бесплатные правки

Что-то надо поправить, не стесняйтесь — пишите, все сделаю.

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 Мои кошельки

  • Яндекс 4100115290511317
Если я вам назвала другой кошелек, значит с вами общается мошенник. Будьте внимательны!

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Отзывы заказчиков

bobza
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$15
10 баллов
3 года назад
Необходимо сделать банер.
Отлично поработали! Исполните всегда вносит правки если это необходимо! Ожидания оправдались! Рекомендую!
Лёгок в общении, знает, чего хочет, ставит чёткую задачу. Рекомендую.
Ответный отзыв
bobza
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$50
10 баллов
3 года назад
Нужен дизайн landing page для фитнес тренера.
Работа выполнена качественно и по договоренности в срок! Исполнитель всегда на связи и готов к правкам заказчика. Рекомендую!
Прекрасный заказчик! На связи, приятный в общении, четкая постановка задачи и оплата в срок! Было комфортно работать!
Ответный отзыв