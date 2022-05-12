👉 Мои дизайны сайтов превратят ваших

потенциальных клиентов в постоянных! 

Привет. Меня зовут Екатерина, и я веб-дизайнер из Минска. Вы когда-нибудь получали от работы радость и удовольствие?

Я — однозначно да! Веб-дизайнер, как художник, на чистом холсте создаёт великолепное творение! Творение, которое будет радовать глаз и побуждать приобрести именно ваш продукт! Если вам нужен результат — значит вы обратились

по адресу! Я создаю современный, продающий дизайн сайта, который будет превращать

ваших потенциальных клиентов в постоянных!

🔥 Преимущества сотрудничества со мной:

Полное погружение в ваш проект.

Направлю все ваши пожелания по ТЗ в нужное русло, чтобы достичь максимального результата.

На протяжении всего нашего сотрудничества я всегда на связи.

Готовый макет сайта и все исходники передаю в любом удобном для вас виде.

Выполняю работу строго в соответствии с оговоренными сроками.

Приятные плюшки для постоянных клиентов!

 Этапы сотрудничества:

Изучаю ваше ТЗ. Если ТЗ по какой-либо причине отсутствует, то предлагаю вам заполнить свой вариант брифа.

Провожу анализ целевой аудитории и ваших прямых конкурентов.

Обсуждаем сроки и стоимость работы. Предоплата 50%!

Делаю прототип сайта, показываю его вам.

После вашего одобрения перехожу к дизайну сайта.

Платите оставшиеся 50% оплаты и я передаю вам макет и все исходники.

﻿ Спокойно! Возвращаю предоплату!

Предоплата составляет 50% от всей стоимости.

Если вдруг вас не устроил результат или наши взгляды разошлись, то я сразу же возвращаю предоплату и мы расстаемся друзьями.

 Ничего себе новость! Бесплатные правки

Что-то надо поправить, не стесняйтесь — пишите, все сделаю.

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 Мои кошельки

Яндекс 4100115290511317

Если я вам назвала другой кошелек, значит с вами общается мошенник. Будьте внимательны!