👉 Мои дизайны сайтов превратят ваших
потенциальных клиентов в постоянных!
Привет. Меня зовут Екатерина, и я веб-дизайнер из Минска. Вы когда-нибудь получали от работы радость и удовольствие?
Я — однозначно да! Веб-дизайнер, как художник, на чистом холсте создаёт великолепное творение! Творение, которое будет радовать глаз и побуждать приобрести именно ваш продукт! Если вам нужен результат — значит вы обратились
по адресу! Я создаю современный, продающий дизайн сайта, который будет превращать
ваших потенциальных клиентов в постоянных!
🔥 Преимущества сотрудничества со мной:
- Полное погружение в ваш проект.
- Направлю все ваши пожелания по ТЗ в нужное русло, чтобы достичь максимального результата.
- На протяжении всего нашего сотрудничества я всегда на связи.
- Готовый макет сайта и все исходники передаю в любом удобном для вас виде.
- Выполняю работу строго в соответствии с оговоренными сроками.
- Приятные плюшки для постоянных клиентов!
Этапы сотрудничества:
- Изучаю ваше ТЗ. Если ТЗ по какой-либо причине отсутствует, то предлагаю вам заполнить свой вариант брифа.
- Провожу анализ целевой аудитории и ваших прямых конкурентов.
- Обсуждаем сроки и стоимость работы. Предоплата 50%!
- Делаю прототип сайта, показываю его вам.
- После вашего одобрения перехожу к дизайну сайта.
- Платите оставшиеся 50% оплаты и я передаю вам макет и все исходники.
Спокойно! Возвращаю предоплату!
Предоплата составляет 50% от всей стоимости.
Если вдруг вас не устроил результат или наши взгляды разошлись, то я сразу же возвращаю предоплату и мы расстаемся друзьями.
Ничего себе новость! Бесплатные правки
Что-то надо поправить, не стесняйтесь — пишите, все сделаю.
Мои кошельки
- Яндекс 4100115290511317
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