Требуется дизайн лендинга для сайта мобильного приложения по подписке. Использовать цвета и эффект паралакса, как на сайте marshallshop.ru. Все материалы уже подготовлены. Укажите сроки и стоимость выполнения проекта.
Сделать дизайн сайта для базы отдыха
Необходимо сделать дизайн сайта в Figma для частой базы отдыха на несколько страниц. Главная, о нас, номера, карточка номера, фотогалерея(если возможно вместить на главную), другие услуги.
Бюджет ограничен, цены предлагайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать логотип для информационного сайта. В рамках задания требуется предоставить примеры выполненных работ и указать диапазон цен. Также важно отметить время на выполнение первых вариантов логотипа.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт4 года назад
Разработайте гайдлайн для будущего дизайна, включая рекомендации по шрифтам, цветам и визуальной стилистике. Укажите размеры шрифтов, цветовые палитры и расположение элементов для различных форматов, таких как ПДФ, сайты и презентации.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется редизайн сайта с 3-4 страницами, чтобы создать уникальный внешний вид. Работа не сложная, выполните в течение 1-2 дней. Обсуждение деталей возможно в личной беседе.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходим дизайн сайта, посвященного гравировке, выполненный в Figma. Важно учесть все детали, обсужденные ранее. Ожидается качественная проработка интерфейса, чтобы обеспечить удобство пользователей.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад