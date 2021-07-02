Сделать дизайн сайта для базы отдыха

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Закрыт86 заявок826 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта в Figma для частой базы отдыха на несколько страниц. Главная, о нас, номера, карточка номера, фотогалерея(если возможно вместить на главную), другие услуги.  

Бюджет ограничен, цены предлагайте.

Figma
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SangriaB
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