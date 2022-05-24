Современный и уникальный дизайн вашего сайта
👋 Привет!
Меня зовут Аня, и я веб дизайнер из Гродно. Занимаюсь разработкой классных дизайнов для ваших сайтов.
👉 Удобные условия сотрудничества
- Изучаю ваше ТЗ. Вы заполняете бриф
- Обсуждаем сроки и стоимость работы. Для постоянных клиентов есть скидки
- Разрабатываю прототип
- После утверждения прототипа, вы вносите предоплату в размере 50% и я начинаю работу над дизайном
- Разрабатываю дизайн в течение оговоренного срока
- Высылаю вам скрины работы, вносим правки (при необходимости)
- Вы оплачиваете оставшиеся 50% суммы за проект, а я отправляю вам исходники
- Обмениваемся положительными отзывами от нашего сотрудничества
Возвращаю предоплату
В случае, если вам не понравится мой дизайн и никакими правками его не исправить - я верну вам предоплату.
✏ Бесплатные правки
Правки в рамках технического задания делаю бесплатно. Доработки оплачиваются дополнительно.
Кошельки
Visa: 4246 4100 2097 4207
📞 Контакты
E-mail: [email protected]
Telegram: @anyanester
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