Современный и уникальный дизайн вашего сайта

👋 Привет!

Меня зовут Аня, и я веб дизайнер из Гродно. Занимаюсь разработкой классных дизайнов для ваших сайтов.

👉 Удобные условия сотрудничества

Изучаю ваше ТЗ. Вы заполняете бриф

Обсуждаем сроки и стоимость работы. Для постоянных клиентов есть скидки

Разрабатываю прототип

После утверждения прототипа, вы вносите предоплату в размере 50% и я начинаю работу над дизайном

Разрабатываю дизайн в течение оговоренного срока

Высылаю вам скрины работы, вносим правки (при необходимости)

Вы оплачиваете оставшиеся 50% суммы за проект, а я отправляю вам исходники

Обмениваемся положительными отзывами от нашего сотрудничества

 Возвращаю предоплату

В случае, если вам не понравится мой дизайн и никакими правками его не исправить - я верну вам предоплату.

✏ Бесплатные правки

Правки в рамках технического задания делаю бесплатно. Доработки оплачиваются дополнительно.

 Кошельки

Visa: 4246 4100 2097 4207

📞 Контакты

E-mail: [email protected]

Telegram: @anyanester