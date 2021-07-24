Сочные сайты под ваш бизнес!👍😍

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Всех обнял!

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👋 Привет!

Создание сайтов под ключ, а так же seo-продвижение и настройка яндекс рекламы. Приветствую. Меня зовут Юрий. Я создаю и продвигаю сайты. Больше всего акцинтирую внимание на результате и качестве, проделанной работы. Дeлaю кaчеcтвеннo, нeдоpoго, в пocтавлeнные срoки. Продвигаю сайты. Настраиваю рекламу и SEO-продвижение. Опыт рaботы пo cоздaнию сайтов различныx тeматик и нaпрaвлeннoстей болeе 5 лет: по строительству, для салонов красоты, юристов, автошколы, малого бизнеса, интернет-магазины любой тематики и т.д. ************************************За меньшую цену Вы получаете те же услуги, что и у компаний, так же Вам не придется общаться с менеджерами, которые не смогут грамотно объяснить ход работы и будут кормить вас завтраками. Что Вы получите начав работать со мной.- современный дизайн (всегда новые, нестандартные решения)- удобный и понятный интерфейс- легкий и эффективный сайт, оптимизированный для поисковых систем- гарантию выполнения работы в срок - пошаговое согласование работы- индивидуальные условия сотрудничества- гарантированную техническую поддержку- адекватную стоимость сайта ************************************ ❓Сколько стоит❓- Разработка одностраничника - от 5000 руб.;- Многостраничного продающего сайта - от 20 000 руб.;- Интернет магазина/каталога - от 45 000 руб. (обычно цена договорная в зависимрсти от сложности сайта)- Реклама в Яндексе стоит от 10 000 руб. за работу в месяц + рекламный бюджет по согласованию. ❓Сколько занимает времени❓Разработка сайта занимает от 1 (одностраничник) до 4 (интернет-магазин) недель. ****************************************** Ваш сайт будет хорошо отображаться на всех устройствах (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.). Я НЕ ПРОДАЮ АДАПТАЦИЮ САЙТА, КАК ОТДЕЛЬНУЮ УСЛУГУ.Вы можете написать мне на авито и ответ не заставит себя ждать.По запросу вышлю ещё больше примеров работ. Так же могу бесплатно Вас проконсультировать по телефону указанному в контактах. Почему разумнее выбрать меня:- Работаю с 2016 года - Делаю результат, а не просто сайт- Более 100 реализованных проектов- Адаптация под все устройств- Всегда на связи (с 9:00 до 21:00)- Созданный сайт на 100% ваш- Поддержка после реализации ************************************Главное преимущество, что Вы получаете комплекс услуг для сайта. Не придётся искать специалистов в каждой области!!! ************************************Меня находят по запросам:создание сайтовразработка сайтовзаказать сайтзаказать taplinkразработка taplinkсоздание taplinkсоздать интернет магазинсоздание и продвижение сайтовкупить интернет магазининтернет магазин созданиесоздание интернет магазинасоздание сайта под ключсоздание сайта ценаразработка сайтов под ключзаказать интернет магазинсоздание сайта с нулясоздание сайта под ключ ценазаказать сайт под ключразработка интернет магазинаинтернет магазин под ключразработка и продвижение сайтовстоимость создания сайтаразработка веб сайтовзаказать разработку сайтаразработка сайта ценасоздание веб сайтовзаказать создание сайтасоздание и раскрутка сайтасоздание и разработка сайтовсоздание бизнес сайтасоздание корпоративного сайтасоздание и продвижение сайта ценастоимость разработки сайтасоздание сайта интернет магазинасоздание веб сайтов разработка продвижениесоздание интернет сайтасоздание и продвижение интернет сайтовсоздание сайтов на заказсоздание интернет магазина под ключсоздание сайта магазинасоздание сайтов и продвижение организацийразработка сайта под ключ ценастудия создания сайтовинтернет магазин ценаразработка корпоративного сайтаразработка интернет магазина под ключразработка интернет магазина ценауслуги разработки сайтовуслуги по созданию сайтазаказать создание и продвижение сайтазаказать создание сайта под ключсоздание интернет магазина ценаинтернет магазин цена созданияцена создания интернет магазинаразработка сайта компанииразработка и продвижение веб сайтов