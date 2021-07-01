Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок45 просмотров

Нужно сделать дизайн различный элементов сайта и найти UX решения к ним. Требование в креативности, доступности, адекватном подходе.

4 года назад
pbilenchuk
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Требуется дизайн лендинга для сайта мобильного приложения по подписке. Использовать цвета и эффект паралакса, как на сайте marshallshop.ru. Все материалы уже подготовлены. Укажите сроки и стоимость выполнения проекта.

    Дизайн сайтов73 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать логотип для информационного сайта сайта

    Необходимо разработать логотип для информационного сайта. В рамках задания требуется предоставить примеры выполненных работ и указать диапазон цен. Также важно отметить время на выполнение первых вариантов логотипа.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать гайдлайн для будущего дизайна

    Разработайте гайдлайн для будущего дизайна, включая рекомендации по шрифтам, цветам и визуальной стилистике. Укажите размеры шрифтов, цветовые палитры и расположение элементов для различных форматов, таких как ПДФ, сайты и презентации.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен дизайн сайта по гравировке в фигме

    Необходим дизайн сайта, посвященного гравировке, выполненный в Figma. Важно учесть все детали, обсужденные ранее. Ожидается качественная проработка интерфейса, чтобы обеспечить удобство пользователей.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать концепцию интернет-магазина (2 стр. с адаптивом)

    Требуется разработка дизайна главной страницы и карточки товара для интернет-магазина книг в стиле Ленинграда 1930-х годов. Используйте элементы советского конструктивизма, включая иконки, шрифты и фоновые изображения. Ожидается адаптивный дизайн. Профессиональный уровень исполнителя обязателен. Возможность дальнейшего сотрудничества на полный проект.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта для компании

    Требуется разработка дизайна сайта для компании в сфере IT. Доступны логотип и тексты на страницы. Необходим легковесный, технический стиль с небольшими анимациями. Результатом станет макет в Figma. Возможна дальнейшая верстка как отдельный проект. Сайт может быть одностраничным или многостраничным. Портфолио с похожими проектами приветствуется.

    FigmaHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад