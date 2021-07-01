Требуется разработка дизайна сайта для компании в сфере IT. Доступны логотип и тексты на страницы. Необходим легковесный, технический стиль с небольшими анимациями. Результатом станет макет в Figma. Возможна дальнейшая верстка как отдельный проект. Сайт может быть одностраничным или многостраничным. Портфолио с похожими проектами приветствуется.