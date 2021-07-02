Требуется верстка нового дизайна для самописного сайта f-gramota.ru. Необходимо реализовать главную страницу, страницу магазина, карточку товара, а также футер и подвал сайта. Ожидается качественное исполнение и соответствие современным стандартам верстки.
Редизайн 5 страниц сайта
Есть прототипы и сайт
Хотим сделать дизайн премиум-услуг
Работаю по БС
Сначала делаем главную страницу
Присылайте ссылки на ваш портфолио
Макеты в Figma
Сроки ограниченные. Если у вас хорошо набита рука в дизайне и хотите быстро заработвать - присылайте портфолио
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