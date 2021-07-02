Редизайн 5 страниц сайта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт67 заявок1887 просмотров

Есть прототипы и сайт

Хотим сделать дизайн премиум-услуг

Работаю по БС

Сначала делаем главную страницу

Присылайте ссылки на ваш портфолио

Макеты в Figma

Сроки ограниченные. Если у вас хорошо набита рука в дизайне и хотите быстро заработвать - присылайте портфолио

Figma
4 года назад
tatyana_marketer
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
31 отзыв(-2)

Заявки фрилансеров

Анна
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данила
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Тимур
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Маргарита
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Никита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яков
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лиза
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Полина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алеся
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Арман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 отзывов
4 года назад
Вероника
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов
4 года назад
Ангелина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов
4 года назад
Миша
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
24 отзыва
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Олег
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
49 отзывов
4 года назад
Максим
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Максим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ренат
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
19 отзывов
4 года назад
Евгения
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Александра
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Арина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Газиза
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
140 отзывов
4 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
4 года назад
Яна
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Мария
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
13 отзывов
4 года назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
15 дней назад
59 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
145 отзывов
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Дарья
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Александр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна самописного сайта

    Требуется верстка нового дизайна для самописного сайта f-gramota.ru. Необходимо реализовать главную страницу, страницу магазина, карточку товара, а также футер и подвал сайта. Ожидается качественное исполнение и соответствие современным стандартам верстки.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить дизайн самописного сайта с версткой

    Требуется полная переработка дизайна сайта оптовых сувениров f-gramota.ru. Необходимо внести изменения в дизайн карточек товаров, чтобы он был похож на sima-land.ru. Также требуется выполнить верстку и установить новый дизайн на сайт.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайнер для создания дизайна 5-7 страничного сайта, посвященного продаже спортивного питания в Европе. Учитывайте целевую аудиторию и современные тенденции веб-дизайна.

    Дизайн сайтов91 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать дизайн сайта для базы отдыха

    Необходимо разработать дизайн сайта для базы отдыха в Figma. Сайт должен включать несколько страниц: главная, о нас, номера, карточка номера, фотогалерея и другие услуги. Бюджет ограничен, ожидаются предложения по ценам.

    Figma
    Дизайн сайтов86 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется дизайн лендинга для сайта мобильного приложения по подписке. Использовать цвета и эффект паралакса, как на сайте marshallshop.ru. Все материалы уже подготовлены. Укажите сроки и стоимость выполнения проекта.

    Дизайн сайтов73 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать логотип для информационного сайта сайта

    Необходимо разработать логотип для информационного сайта. В рамках задания требуется предоставить примеры выполненных работ и указать диапазон цен. Также важно отметить время на выполнение первых вариантов логотипа.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад