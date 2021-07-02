Изменить дизайн самописного сайта с версткой

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки571 просмотр

У нас имеется оптовый сайт сувениров и подарков f-gramota.ru

Нам необходимо поменять дизайна сайта полностью, внести некоторые корректировки в дизайне карточек товаров, должно быть примерно похоже на sima-land.ru

Затем необходимо сделать верстку и установить дизайн на сайт

4 года назад
moneyforprank
Максим 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Данила
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Александра
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яна
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Арман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Иван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
4 года назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
62 отзыва
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
час назад
319 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
168 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайнер для создания дизайна 5-7 страничного сайта, посвященного продаже спортивного питания в Европе. Учитывайте целевую аудиторию и современные тенденции веб-дизайна.

    Дизайн сайтов91 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать дизайн сайта для базы отдыха

    Необходимо разработать дизайн сайта для базы отдыха в Figma. Сайт должен включать несколько страниц: главная, о нас, номера, карточка номера, фотогалерея и другие услуги. Бюджет ограничен, ожидаются предложения по ценам.

    Figma
    Дизайн сайтов86 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется дизайн лендинга для сайта мобильного приложения по подписке. Использовать цвета и эффект паралакса, как на сайте marshallshop.ru. Все материалы уже подготовлены. Укажите сроки и стоимость выполнения проекта.

    Дизайн сайтов73 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать логотип для информационного сайта сайта

    Необходимо разработать логотип для информационного сайта. В рамках задания требуется предоставить примеры выполненных работ и указать диапазон цен. Также важно отметить время на выполнение первых вариантов логотипа.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать гайдлайн для будущего дизайна

    Разработайте гайдлайн для будущего дизайна, включая рекомендации по шрифтам, цветам и визуальной стилистике. Укажите размеры шрифтов, цветовые палитры и расположение элементов для различных форматов, таких как ПДФ, сайты и презентации.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад