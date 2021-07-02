У нас имеется оптовый сайт сувениров и подарков f-gramota.ru

Нам необходимо поменять дизайна сайта полностью, внести некоторые корректировки в дизайне карточек товаров, должно быть примерно похоже на sima-land.ru

Затем необходимо сделать верстку и установить дизайн на сайт