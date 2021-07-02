Верстка дизайна самописного сайта

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Закрыт8 заявок479 просмотров

У нас имеется самописный сайт f-gramota.ru, и скоро будет готов новый дизайн, необходимо сделать верстку для главной страницы, магазина, карточки товара, футера и подвала

4 года назад
moneyforprank
Максим 
24 года
4 года в сервисе
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3 года назад

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