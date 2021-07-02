Отрисовать страницу карточки товара

$68
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок799 просмотров

Задание качественно и в срок отрисовать страницу карточки товара. Задание прилагаю. 

4 года назад
JaguarRUS
Игорь 
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