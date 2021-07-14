Дизайн для сайта-портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок502 просмотра

Требуется дизайнер сделать оригинальный дизайн для сайта, прототип и контент уже имеется.

4 года назад
Djed
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rimmaWD
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$50
14 дней
Очень талантливый и переспективный дизайнер! Римма сделала свою работу быстро и качественно и за умеренную цену, была постоянно на связи и задавала много уточняющих вопросов, чтобы сделать дизайн максимально близко к тому, что требуется. Абсолютно доволен результатом её работы и определённо рекомендую с ней сотрудничать.
С Алексеем было очень приятно сотрудничать, так как он сразу же предоставил чёткую картину своих пожеланий по проекту, всегда вовремя отвечал, был приветлив и любезен на протяжении всего нашего сотрудничества, а также оплачивал всё в сроки. Одним словом — советую!

Заявки фрилансеров

Марина
 
22 года
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