Дизайн для сайта-портфолио

Очень талантливый и переспективный дизайнер! Римма сделала свою работу быстро и качественно и за умеренную цену, была постоянно на связи и задавала много уточняющих вопросов, чтобы сделать дизайн максимально близко к тому, что требуется. Абсолютно доволен результатом её работы и определённо рекомендую с ней сотрудничать.