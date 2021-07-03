Дизайн внутренней страницы сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка48 просмотров

Здравствуйте, Алёна, Это Александр,обсуждали с вами в телеграм дизайн внутренней страницы сайта в стлистике уже готового дизайна сайта камер выдеонаблюдения, по срокам нужно до завтрашнего вечера

4 года назад
alexandrZaharov
Александр 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Achervenkova
Алёна 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
все хорошо, сделала вовремя, правки вносила оперативно. рекомендую
Чёткое ТЗ, всегда на связи. Отличный заказчик🚀

Заявки фрилансеров

Achervenkova
Алёна 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад

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