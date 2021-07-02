Добрый день.

Необходимо элементы дизайна шаблона https://red-parts.html.themeforest.scompiler.ru/themes/orange-ltr/index.html (на всех ключевых страницах) стилизовать под нынешний облик сайта https://unomag.ru : добавить кривых линий, кнопки, возможно, искривленные подложки, фоновые картинки под тематику масштабных моделей и моделирования и т.п. Оставляем наш логотип и, скорее всего, шрифты. Общая идея: осовременить дизайн сайта, не потеряв исходную изюминку, и чтобы он обязательно хорошо смотрелся в т.ч. на мобильных платформах!

Сообщите, пожалуйста, цены и примерные сроки. Потенциальные исполнители с дельными мыслями в отклике по поводу поставленной задачи будут отмечены в первую очередь. Спасибо!