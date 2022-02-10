Осмысленное решение со вкусом творчества ✨
Привет! Меня зовут Женя, занимаюсь дизайном с 2019 года. Верю, что хороший интерфейс делает человека счастливым ':)
Все проекты разрабатываются по индивидуальным предпочтениям. Делаю полный цикл дизайна начиная логикой (архитектура, прототипы) заканчивая дизайном. В адаптивный дизайн входит разработка макетов для десктопа, планшета и смартфона. Гарантирую качество, выполненную работу в срок и честность.
Этапы работ
1. Проектный анализОтправляю бриф, Вы его заполняете. На основе информации узнаю Ваши предпочтения, цели проекта, формирую срок выполнения и стоимость. Задаю уточняющие вопросы по проекту в любом удобном для Вас формате.
2.Логическая структура
Разрабатываю логику интерфейса.
3. Делаю прототипы
Делаю прототипы с структурой и примерным расположением элементов. После утверждения приступаю к этапу дизайна.
4. Дизайн сайта
Наводим красоту. Ищем стиль. Визуально наполненяем интерфейс.
Адекватно отношусь к аргументированным правкам
Я понимаю, что у всех разные вкусы, поэтому если правки касаются договоренностей по проекту и не подразумевают объём нового проекта, внесу их без проблем.
Мои контакты
Я всегда на связи
- E-mail — [email protected]
- Telegram —@eugene_zhikol
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