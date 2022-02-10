Создаю уникальный дизайн для приложений и сайтов

Осмысленное решение со вкусом творчества ✨

Привет! Меня зовут Женя, занимаюсь дизайном с 2019 года. Верю, что хороший интерфейс делает человека счастливым ':)

Все проекты разрабатываются по индивидуальным предпочтениям. Делаю полный цикл дизайна начиная логикой (архитектура, прототипы) заканчивая дизайном. В адаптивный дизайн входит разработка макетов для десктопа, планшета и смартфона. Гарантирую качество, выполненную работу в срок и честность.

Этапы работ

1. Проектный анализ

Отправляю бриф, Вы его заполняете. На основе информации узнаю Ваши предпочтения, цели проекта, формирую срок выполнения и стоимость. Задаю уточняющие вопросы по проекту в любом удобном для Вас формате.

2.Логическая структура

Разрабатываю логику интерфейса.

3. Делаю прототипы

Делаю прототипы с структурой и примерным расположением элементов. После утверждения приступаю к этапу дизайна.

4. Дизайн сайта

Наводим красоту. Ищем стиль. Визуально наполненяем интерфейс.

Адекватно отношусь к аргументированным правкам

Я понимаю, что у всех разные вкусы, поэтому если правки касаются договоренностей по проекту и не подразумевают объём нового проекта, внесу их без проблем.

Мои контакты

Я всегда на связи