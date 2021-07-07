Я — веб-дизайнер, веб-разработчик и frontend-разработчик.
В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat и Material)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, SCSS, JS, Bootstrap)
Мои специализации:
- Landing Page
-Wordpress
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
Мои приоритеты в работе: качество, уникальность и яркий дизайн.
Я чочу создавать уникальные сайты и дизайны с легким и лучшим подходом.
Что для меня главное?
Удобный и хорошый подход с клиентом и создание идеальной работы которая сможет облегчить и улучшить жизнь и работу людям.
Способы связатся со мной:
-+989216531443 WhatsApp
-@ArmanAWP Telegram
-@armanamani VK Arman Amani
-Instagram: armanfreeweb
-Email: [email protected]
Я всегда хочу быть полезным закасчикам и клиентам.
Портфолио
- Красивый, современный логотип63 просмотра
- Дизайн сайта часов53 просмотра
- Сайт заказа тартов66 просмотров
- Дизайн спортивного магазин76 просмотров
- Дизайн сайта портфолио68 просмотров
- Онлайн магазин матрасов55 просмотров