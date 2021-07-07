Хорошое качество, ключ к успеху!

Я — веб-дизайнер, веб-разработчик и frontend-разработчик.

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat и Material)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, SCSS, JS, Bootstrap)

Мои специализации:

- Landing Page

-Wordpress

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

Мои приоритеты в работе: качество, уникальность и яркий дизайн.

Я чочу создавать уникальные сайты и дизайны с легким и лучшим подходом.

Что для меня главное?

Удобный и хорошый подход с клиентом и создание идеальной работы которая сможет облегчить и улучшить жизнь и работу людям.

Способы связатся со мной:

-+989216531443 WhatsApp

-@ArmanAWP Telegram

-@armanamani VK Arman Amani

-Instagram: armanfreeweb

-Email: [email protected]

Я всегда хочу быть полезным закасчикам и клиентам.