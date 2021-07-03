Требуется разработать привлекательный дизайн блока 'Подарка' для сайта. Необходимо создать дизайн кнопки боковой 'Подарок', а также описание подарка. Также нужно предложить формат отображения информации при нажатии на кнопку: выезжающая шторка или всплывающая форма. Уточнение цены работы в заявках.
Работа по крипто платформе
Меня интересует подобная ваша работа по крипто платформе. Примерная цена и сроки
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