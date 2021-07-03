Нужен красивый и привлекательный дизайн блока "Подарка" для сайта

1. Сделать дизайн кнопки боковой "Подарок" для сайта

2. Сделать дизайн описание подарка, что должно быть http://joxi.ru/82QX8LgHV385am

3. Предложить как лучше сделать при нажатии на кнопку "Подарок" будет выезжать шторка с информацией на пол экрана или просто всплывающая форма

Цена работы в заявках, подробности в переписки