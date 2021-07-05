Требуется редизайн 5 страниц сайта с акцентом на премиум-услуги. Имеются прототипы и существующий сайт. Работа будет осуществляться в Figma. Сначала разрабатываем главную страницу. Ищем опытного дизайнера с хорошим портфолио и готового к быстрому выполнению задач. Сроки ограничены.
Создать страницу игры
Добрый день, Юлия! В продолжение обсуждения прикрепляю файл с ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1LAGGbyTeV0R50J-qwMUFr5-jWvp-2KB5X3B8_3KkqYk/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
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