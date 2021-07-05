Создать страницу игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка52 просмотра

Добрый день, Юлия! В продолжение обсуждения прикрепляю файл с ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1LAGGbyTeV0R50J-qwMUFr5-jWvp-2KB5X3B8_3KkqYk/edit?usp=sharing

4 года назад
guest_16243874341993
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$28
3 дня
Escrow
Обращаюсь не первый раз. Все без заминок, качественно и в срок. Рекомендую.
Все как и в прошлый раз супер! Рекомендую:)

Заявки фрилансеров

JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн 5 страниц сайта

    $140

    Требуется редизайн 5 страниц сайта с акцентом на премиум-услуги. Имеются прототипы и существующий сайт. Работа будет осуществляться в Figma. Сначала разрабатываем главную страницу. Ищем опытного дизайнера с хорошим портфолио и готового к быстрому выполнению задач. Сроки ограничены.

    Figma
    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн блока для сайта

    Требуется разработать привлекательный дизайн блока 'Подарка' для сайта. Необходимо создать дизайн кнопки боковой 'Подарок', а также описание подарка. Также нужно предложить формат отображения информации при нажатии на кнопку: выезжающая шторка или всплывающая форма. Уточнение цены работы в заявках.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн сайта

    Требуется редизайн сайта WebStar Technology с сохранением текущего функционала и наполнения. Используйте цветовую гамму из логотипа. Необходимо отдельно разработать страницу портфолио и страницу для демонстрации отдельных работ. Ожидается современный и привлекательный дизайн.

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшой лендинг

    Разработайте небольшой лендинг для мастерской автомобилей, включающий несколько блоков с информацией о услугах и преимуществах. Ожидается современный и привлекательный дизайн, который будет легко адаптироваться под разные устройства.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптировать новый шаблон для сайта под имеющийся стиль

    Требуется адаптировать новый шаблон сайта под имеющийся стиль. Необходимо стилизовать элементы дизайна, добавив кривые линии, кнопки и фоновые картинки. Важно сохранить логотип и шрифты, а также обеспечить хороший внешний вид на мобильных устройствах. Укажите цены и сроки выполнения работы.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать страницу карточки товара

    $68

    Требуется качественно отрисовать страницу карточки товара на основе предоставленного задания. Важно учитывать все детали и требования для успешного выполнения задачи в срок.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн для сайта-портфолио

    Необходим оригинальный дизайн для сайта-портфолио. Прототип и контент уже подготовлены. Фрилансеру требуется разработать визуальное оформление, соответствующее современным требованиям и стилю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта, посвященного автобусным турам по Беларуси, России и Украине. Важно учесть привлекательность и удобство для пользователей. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад