Обновить дизайн сайта.

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок748 просмотров

Есть готовый сайт, сформирована структура.

Требуется полностью перерисовать весь дизайн.

Вижу работу следующим образом:

Исполнитель придлагает свое видение ( показывает приблизительный пример ) , обсудили - запилили.

Сайт 34 страницы / тематика около автомобильная

Связь в телеграмм

Прошу вместе с откликом присылать орентировочную желамую сумму оплаты 

4 года назад
guest_16253798462331
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