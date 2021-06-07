Дизайн сайта для логистической компании

Требуется помощь в разработке дизайна для сайта логистической компании. Вся работа по ТЗ. Только дизайн Figma или PSD.

Уровень сложности можно посмотреть в след. примерах :

https://globaltechnotrans.ru/

https://aurora-tk.ru/

https://globaltrans-rf.ru/

https://xn----7sbbajk8btlpndfi.xn--p1ai/

Ниже него, мы рассматривать работы не будем.

В своей заявке укажите пожалуйста ссылку на ваше порфтолио, чтобы мы могли посмотреть уровень работ.

Работу можно начать сразу. Оплата сдельно на карту.