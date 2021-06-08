Нарисовать дизайн сайта по прототипу

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Закрыт26 заявок1094 просмотра

Прототип https://5g4qy5.axshare.com/#g=1&p=home

От прототипа можно откланяться - пару блоков уберем. Расположение и тд на усмотрение дизайнера.

ТЗ и референсы https://www.figma.com/file/SiWulisZDmkYsK4iZMj3cD/%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9C-20.01.2020-(Copy)?node-id=11%3A460

В первую очередь смотрю на ваши кейсы.

Стоимость предлагайте.

Без отзывов и хорошего портфолио не рассматриваем - нужен профессиональный дизайнер с хорошим опытом.

Node.js
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OldSkorpin
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