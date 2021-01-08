Нужен веб сайт "online store".

Ювелирной компании нужен супер веб сайт "online store". Хотелось бы чтобы сайт был уникальным, с возможностью применения разных анимаций или motion graphics чтобы выделится на фоне конкурентов. Похожие сайты которые мы рассмотрели это https://www.tiffany.com/ https://www.bulgari.com/, https://www.vancleefarpels.com/. Хотелось бы сделать что то на подобие этих сайтов, но круче, c красивым UX/UI.

Более подробно о проекте напишу в личку.