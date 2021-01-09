Большой сайт

Макеты - https://www.figma.com/file/HU4otUCOPJ8PcZvyYfIexK/Хибины-макеты?node-id=1%3A1704 Верстка + прогр. реализация Интересует срок и стоимость
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