Создать сайт/лендинг

Добрый день! Нужен продаваемый сайт или лендинг с тематикой продажи аксессуаров к смартфонам (чехлы/стёкла).

Количество товара, расположенного в виде карточек на сайте будет около 100+

Необходим так же креативный дизайн сайта, его шапка и стиль под название компании/бренда.