Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы (Полный клон Funpay.ru + Админка)

Нужно, чтобы в личном кабинете пользователя была возможность купить статус "Продавец", после чего человек мог бы выставлять товар на продажу. А если статуса продавца нет, то человек может только покупать товары на площадке.

И ещё надо реализовать наценку. То есть, допустим продавец указал цену товара - 1000 рублей, а цена на сайте была бы 1300 рублей (+30% от суммы).

Подобно этому устроен сайт https://clash-service.ru

Можете ли такое реализовать и сколько это будет стоить?