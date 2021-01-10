Создать похожую работу

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок1299 просмотров
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Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы (Полный клон Funpay.ru + Админка)

Нужно, чтобы в личном кабинете пользователя была возможность купить статус "Продавец", после чего человек мог бы выставлять товар на продажу. А если статуса продавца нет, то человек может только покупать товары на площадке.

И ещё надо реализовать наценку. То есть, допустим продавец указал цену товара - 1000 рублей, а цена на сайте была бы 1300 рублей (+30% от суммы).

Подобно этому устроен сайт https://clash-service.ru

Можете ли такое реализовать и сколько это будет стоить?

3 года назад
fenya_asher
Олег Бобак 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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