Нужен сайт фирмы под ключ, за небольшие деньги. Одностраничники не подойдут. Сразу пишите стоимость и примеры плиз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы (Полный клон Funpay.ru + Админка)
Нужно, чтобы в личном кабинете пользователя была возможность купить статус "Продавец", после чего человек мог бы выставлять товар на продажу. А если статуса продавца нет, то человек может только покупать товары на площадке.
И ещё надо реализовать наценку. То есть, допустим продавец указал цену товара - 1000 рублей, а цена на сайте была бы 1300 рублей (+30% от суммы).
Подобно этому устроен сайт https://clash-service.ru
Можете ли такое реализовать и сколько это будет стоить?
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