Нужен дизайн сайта с версткой в Figma или Zeplin

Добрый день! Надо сделать дизайн и верстку сайта с мобильной версией по аналогии с существующим. Работа нужна в Figma или Zeplin . Аналог сайта https://доставка-крым.com . Структура должна быть аналогичной, но с оттенками направления. Есть логотип нового сайта http://joxi.ru/V2VpjJOTkzwver , новый сайт будет посвящен доставке одежды и обуви в Крым из магазинов Zara, Bershka, Stradivarus, Dekatlon и прочих. Сайт аналог занимается доставкой из ИКЕА (там только 1 направление, но большое). У нас много клиентов по ИКЕА, и они уже привыкли к существующему сайту, поэтому новый надо сделать аналогичным, но с оттенком на доставку вещей.