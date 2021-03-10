Нужен дизайн сайта с версткой в Figma или Zeplin

Сайты «под ключ»Завершен13 заявок1984 просмотра
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Добрый день! Надо сделать дизайн и верстку сайта с мобильной версией по аналогии с существующим. Работа нужна в Figma или Zeplin . Аналог сайта https://доставка-крым.com . Структура должна быть аналогичной, но с оттенками направления. Есть логотип нового сайта  http://joxi.ru/V2VpjJOTkzwver  , новый сайт будет посвящен доставке одежды и обуви в Крым из магазинов Zara, Bershka, Stradivarus, Dekatlon и прочих. Сайт аналог занимается доставкой из ИКЕА (там только 1 направление, но большое). У нас много клиентов по ИКЕА, и они уже привыкли к существующему сайту, поэтому новый надо сделать аналогичным, но с оттенком на доставку вещей. 

Дизайн сайтаFigma
3 года назад
goodNews_1
51 годУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$220
45 дней
Отзыв недоступен.
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