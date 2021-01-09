Добрый день! Нужен продаваемый сайт или лендинг с тематикой продажи аксессуаров к смартфонам (чехлы/стёкла). Количество товара, расположенного в виде карточек на сайте будет около 100+ Необходим так же креативный дизайн сайта, его шапка и стиль под название ...