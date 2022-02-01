KorobkinaA

Анастасия Коробкина KorobkinaA

 
34 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка адаптивного сайта в Tilda и Wix

Создаю сайты  с нуля до продвижения

Адаптивный дизайн и верстка

Оперативные сроки

Уникальные сайты и шаблоны

Создание графики и фирменного стиля

Гибкий бюджет

Интеграции с сервисами

Формы связи

Мессенджеры

Вы получите готовый сайт к продвижению!

Я работаю над созданием:

-Лендинги

-Онлайн-курс

-Интернет-магазин (до 5000 товаров) интеграция с 1С

-Визитки

-Бизнес сайты

Поддержка и консультация

Мой сайт с лучшими проектами

https://www.korobkinadesign.com/

TildaWix
Портфолио
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
$25/час
от $300от 7 дней
#1130
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $500от 7 дней
#1671