Привет! Я Максим, разработчик сайтов и веб-дизайнер. Реализую эффективные и понятные сайты, которые помогают вам развивать своё дело. Опыт в разработке сайтов более 2-х лет.

Моё портфолио - https://billyweb.ru

Для связи:

Instagram: @maks.muha

WhatsApp: +7(917)504-52-28

Telegram: @maksmuha