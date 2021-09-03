Привет! Я Максим, разработчик сайтов и веб-дизайнер. Реализую эффективные и понятные сайты, которые помогают вам развивать своё дело. Опыт в разработке сайтов более 2-х лет.
Моё портфолио - https://billyweb.ru
Для связи:
Instagram: @maks.muha
WhatsApp: +7(917)504-52-28
Telegram: @maksmuha
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Портфолио
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