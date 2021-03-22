Программист 1С-Битрикс

$750
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки461 просмотр
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Требования

  • РНР 7+ от 1 года
  • Понимание принципов ООП (знание SOLID приветствуется)
  • Понимание архитектуры 1С-Битрикс (новое и старое ядро, компоненты, модули, ORM)
  • HTML, CSS (SASS), JavaScript (знание es16, es20, vue приветствуется)
  • Понимания принципов работы с системами контроля версий (git)
  • Важно уметь работать с чужим кодом
Обязанности

  • Вести существующие проекты
  • Разрабатывать проекты с нуля
  • Верстать по макетам
Условия

  • заработная плана от 40.000, окончательно по результатам собеседования.
3 года назад
viamodo
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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