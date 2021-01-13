Сделать сайт визитку за один день

$13
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок260 просмотров
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Сделать лэндинг Номинальный!!!Просто что был для галочки, типо "у нас есть сайт". Где будет указан телефон, адрес и пару слов о компании.

Тематика: продажа напольных покрытий (плитка керамическая)

Достаточно одной страницы.

На любой платформе

3 года назад
guest_16105217875568
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
caelestiso
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$13
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил заказ за 3 часа Всегда на связи. Вче честно и качественно
Всё супер.
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