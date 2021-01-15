Необходимо внести правки на сайт wordpress

Сайты «под ключ»Завершен2 заявки288 просмотров
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Без предоплат. Делаем по 1 задачи - оплачиваю и идем дальше.

Первый пункт - изменить немного шапку сайта, добавить логотип, номера телефонов.

Сайт https://omspolisy.ru/

Сверху лого, правее будет вывод контактов монетизации. То есть место для вывода кода 

Дизайн в psd есть, вот как шапка должна выглядеть http://prntscr.com/wmfyj1

Сколько займет времени и стоимость пишите.

WordPress
3 года назад
VALENTINA1303
39 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
nikwhoa
Никита 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Хорошая работа. Спасибо, рекомендую!
Спасибо Валентине за справделивую оплату и четку постановку задачи!
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