Необходимо внести правки на сайт wordpress

Без предоплат. Делаем по 1 задачи - оплачиваю и идем дальше.

Первый пункт - изменить немного шапку сайта, добавить логотип, номера телефонов.

Сайт https://omspolisy.ru/

Сверху лого, правее будет вывод контактов монетизации. То есть место для вывода кода

Дизайн в psd есть, вот как шапка должна выглядеть http://prntscr.com/wmfyj1

Сколько займет времени и стоимость пишите.