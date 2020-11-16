VALENTINA1303

Оплата по факту, по этапам, для удобства разбили ТЗ на несколько частей небольшими задачами. Сайт: https://tovari-kron.ru/ Первое что необходимо сделать: 1. На товарах вместо "добавить в корзину" сделать кнопку "запросить прайс", при нажатии ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт4 года назад
Оплата по факту. Небольшие правки по блокам, замена изображений по тематики. Сейчас основной упор компании делается не на доставки грузов и экспедировании а на поиск производителей и закупку товаров ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать сайт по макетам. Без предоплаты. Если можете делать посадку на wordpress, то верстаем сайт - оплачиваю за верстку, делаем посадку - оплачиваю. То согласен оставляйте отклик.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно сделать каталог компаний. На одной странице должен выходить список городов в таком виде yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg На странице www.ffoms.gov.ru/document... есть список всех организация для парсинга yadi.sk/i/d_pltgBJLX9f9A ф Дизайны yadi.sk/d/wpDGS9Mf8bBi4w При нажатии на ...Закрыт4 года назад
Без предоплат. Делаем по 1 задачи - оплачиваю и идем дальше. Первый пункт - изменить немного шапку сайта, добавить логотип, номера телефонов. Сайт https://omspolisy.ru/ Сверху лого, правее будет вывод контактов монетизации. То есть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Строго без авансов. По этапам. В данном этапе 6 правок. В магазине все модули имеются, все есть, просто надо настроить. Покупался шаблон на официальном источнике. Кто умеет работать с ИМ на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Строго без авансов. Необходимо сделать редизайн по старым макетам, как-то делали самостоятельно, но не понравилось, выглядит плохого, старо. Более светло сделать, современно, в одном стиле. Понравилась шапка более-менее как тут https://donavtocity.ru/ , ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт4 года назад
1. На сайте нужно сделать каталог компаний. На одной странице должен выходить список городов в таком виде https://yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg На странице www.ffoms.gov.ru/document... есть список всех организация для парсинга yadi.sk/i/d_pltgBJLX9f9A При нажатии на город должна открываться ...Закрыт4 года назад
Подключить wordpressЗакрыт4 года назад
Оплата по факту утверждения дизайна. Утверждаем - оплачиваем - передаете исходники. Если есть знакомый верстальщик, то было бы хорошо для дальнейшего взаимодействия. Задача: Для интернет-магазина инженерной сантехники ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо внести правки на сайт, правки разбили на 5 этапов, в каждом этапе по 3 правки, работаем без авансов, оплата сразу после проверки этапа, делаете один этап - оплачиваем и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Что-то нужно поправитьВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется много задач по сайтуИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужна помощь дистанционная. Необходимо выполнять иногда задания, подробнее по телефону обсудим, кто может, то оставляйте телефон.Уроки и Репетиторство10 заявокЗакрыт4 года назад
Есть пример как хочется видеть прокручивание на сайте, при скролле чтобы было плавно, а не как сейчас дергается. Вертикально и горизонтально. Вот пример https://www.finnlough.com/ Файлы сайта/шаблона можно скачать по ссылке, пару мегабайт https://drive.google.com/drive/folders/1Svh-o38v48FLCUPQf_usrpATQd2U1r9k ...Завершен4 года назад
- $80
Оплачиваем заказ по утверждению на карту банка, либо яндекс.деньги. Есть сайт https://www.belongers.ru/main , нужно создать такой же на wordpress, чтобы можно было редактировать контент, на тильде не удобно - приходится лазить в код, а в нем ...Завершен4 года назад
На странице нужно сделать чтобы видео не подгружались сразу и картинки, но видео в первую очередь. сайт на modx. Ускорить работу этой страницы Оплата желательно по утверждению выполненной работы. УЗакрыт4 года назад
Очень медленно грузит сайт и подгружает все подряд, кто может сделать отложенную загрузку изображений, файлов + Удалите неиспользуемый код JavaScript. Пишите стоимость и сколько необходимо времениВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
нужно создать такой же на wordpress, чтобы можно было редактировать контент, на тильде не удобно - приходится лазить в код, а в нем я не разбираюсь. Либо может быть как-то сделать копию и посадить ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад