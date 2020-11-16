VALENTINA1303

Валентина VALENTINA1303

 
41 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

KulkoP
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
WordPress
Работа была выполненна, проводились небольшие правки и "согласования" с руководством, которые длились несколько недель Валентина исчезла и не выходит на связь.
nikwhoa
Никита 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
5 баллов
4 года назад
Создание каталога на wordpress
WordPress
Валентина PM в какой-то команде или еще где-то. Деньги за выполненную работу не платит, сотрудничать с Валентиной не рекомендую!
nikwhoa
Никита 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо внести правки на сайт wordpress
WordPress
Спасибо Валентине за справделивую оплату и четку постановку задачи!
Хорошая работа. Спасибо, рекомендую!
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miron_kirill_89
Кирилл 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать плавный просмотр сайта при прокрутке по примеру
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи и постоянная обратная связь.
Спасибо за работу.
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feleniCS
Марсель 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Необходимо сделать перенос сайта с тильда на wordpress
TildaWordPress
Быстро, четко, рекомендую
Максель, спасибо за хорошую работу. Рекомендую к сотрудничеству!
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