Здравствуйте.
Позиционирую себя как Full stack разработчик.
Опыт создания, настройки и техобслуживания сайтов на многих популярных движках:Wordpress, joomla, Bitrix, ModX, Drupal, CSS Cart, OpenCart так и на PHP.
CSS, HTML, MYSQL, PHP, VUE js, PostgeSQL, node.js, JS, MySQL.
Верстка на хорошем уровне. Адаптив, JS эффекты.
Часть моих работ:
YII
http://rosmetod.ru/ - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель. Интеграция верстки.
YII2
profobr21.ru - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель. Интеграция верстки.
http://naftagroup.net/ - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель. Интеграция верстки
https://cdtrf.ru/ - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель, функционал торгов. Интеграция верстки
http://avenuemall.ru/ - настройка админпанели, технические правки, редактирование страниц через админпанель. Правки верстки
OPENCART
https://tastycoffeesale.ru/ - создание дополнительного функционала, отзывов, настройка производителей и прочие технические правки
https://theinformalshop.com/ - верстка, настройка функционала, Seo правки и прочее
https://opttop24.ru/ - доработка функционала, настройка выгрузки, верстка и мелкие правки
WEBASYST
https://ellcora.ru/ - правки по верстке, настройка, доработка функционала
MODX
http://уютный-коттедж.рф/ - создание страниц, переверстка блоков, вывод контента, правки
http://vialstroy.ru/ - настройка тегов, верстка, правки.
http://tzprofi.ru - вывод различного контента через создание шаблонов, верстка, расположение элементов, блоков.
http://stroysystemy.ru – верстка, натяжка, создание структуры, доработки
JOOMLA
http://tnl.kz - настройка функционала, Seo правки
http://www.s-charm2.ru/ - настройка функционала, Seo правки
http://www.ibankrot.net - настройка функционала, Seo правки
BITRIX
http://million-otkrytok.ru - дополнительный функционал, правки верстки. Настройка интеграции с 1С, настройка рассылок, настройка функционала распечатки заказов
http://pkf-fakt.ru - верстка, настройка функционала, Seo правки
http://tpo-almaz.ru - создание сайта под ключ в составе Гедокорп
http://bolleshop.ru - верстка, настройка функционала
http://www.crpp.ru - верстка, настройка функционала
http://finholod.spb.ru – создание сайта под ключ, настройка интеграции с Мой Склад
http://sibdiesel.ru/ - создание сайта под ключ
https://litoshop.ru/ - создание сайта под ключ в связи с переездом с самописного интернет магазина на php. Перенос всего каталога. Дополнительный функционал
http://zif.su/ - создание сайта под ключ, настройка интеграции с 1C и рочие доработки функционала.
WORDPRESS
http://perspace-design.ru/ - верстка, создание шаблонов, правки по выводу контента, создание всех блоков и их расположения на странице.
http://zemlyakoff.ru - Wordpress настройка оптимизации, создание дополнительного функционала, настройка фильтров и вывода контента
https://атака-клуб.рф - Wordpress настройка оптимизации, настройка плагинов, seo правки.
http://skdinastia.ru - Wordpress создание сайта под ключ
https://xcmg-spb.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ
https://boulder-russia.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ
https://stroypetrobalt.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ
https://florius.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ
http://i-pc.pro/ - Wordpress создание сайта под ключ
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