Full stack разработчик

Здравствуйте.

Позиционирую себя как Full stack разработчик.

Опыт создания, настройки и техобслуживания сайтов на многих популярных движках:Wordpress, joomla, Bitrix, ModX, Drupal, CSS Cart, OpenCart так и на PHP.

CSS, HTML, MYSQL, PHP, VUE js, PostgeSQL, node.js, JS, MySQL.

Верстка на хорошем уровне. Адаптив, JS эффекты.

Часть моих работ:

YII

http://rosmetod.ru/ - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель. Интеграция верстки.

YII2

profobr21.ru - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель. Интеграция верстки.

http://naftagroup.net/ - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель. Интеграция верстки

https://cdtrf.ru/ - создание сайта, настройка админпанели, создание типов страниц, редактирование страниц через админпанель, функционал торгов. Интеграция верстки

http://avenuemall.ru/ - настройка админпанели, технические правки, редактирование страниц через админпанель. Правки верстки

OPENCART

https://tastycoffeesale.ru/ - создание дополнительного функционала, отзывов, настройка производителей и прочие технические правки

https://theinformalshop.com/ - верстка, настройка функционала, Seo правки и прочее

https://opttop24.ru/ - доработка функционала, настройка выгрузки, верстка и мелкие правки

WEBASYST

https://ellcora.ru/ - правки по верстке, настройка, доработка функционала

MODX

http://уютный-коттедж.рф/ - создание страниц, переверстка блоков, вывод контента, правки

http://vialstroy.ru/ - настройка тегов, верстка, правки.

http://tzprofi.ru - вывод различного контента через создание шаблонов, верстка, расположение элементов, блоков.

http://stroysystemy.ru – верстка, натяжка, создание структуры, доработки

JOOMLA

http://tnl.kz - настройка функционала, Seo правки

http://www.s-charm2.ru/ - настройка функционала, Seo правки

http://www.ibankrot.net - настройка функционала, Seo правки

BITRIX

http://million-otkrytok.ru - дополнительный функционал, правки верстки. Настройка интеграции с 1С, настройка рассылок, настройка функционала распечатки заказов

http://pkf-fakt.ru - верстка, настройка функционала, Seo правки

http://tpo-almaz.ru - создание сайта под ключ в составе Гедокорп

http://bolleshop.ru - верстка, настройка функционала

http://www.crpp.ru - верстка, настройка функционала

http://finholod.spb.ru – создание сайта под ключ, настройка интеграции с Мой Склад

http://sibdiesel.ru/ - создание сайта под ключ

https://litoshop.ru/ - создание сайта под ключ в связи с переездом с самописного интернет магазина на php. Перенос всего каталога. Дополнительный функционал

http://zif.su/ - создание сайта под ключ, настройка интеграции с 1C и рочие доработки функционала.

WORDPRESS

http://perspace-design.ru/ - верстка, создание шаблонов, правки по выводу контента, создание всех блоков и их расположения на странице.

http://zemlyakoff.ru - Wordpress настройка оптимизации, создание дополнительного функционала, настройка фильтров и вывода контента

https://атака-клуб.рф - Wordpress настройка оптимизации, настройка плагинов, seo правки.

http://skdinastia.ru - Wordpress создание сайта под ключ

https://xcmg-spb.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ

https://boulder-russia.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ

https://stroypetrobalt.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ

https://florius.ru/ - Wordpress создание сайта под ключ

http://i-pc.pro/ - Wordpress создание сайта под ключ