Разработка сайта

Сделать лэндинг Номинальный!!!Просто что был для галочки, типо "у нас есть сайт". Где будет указан телефон, адрес и пару слов о компании. Тематика: продажа напольных покрытий (плитка керамическая) Достаточно одной страницы. На любой платформе