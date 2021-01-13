Разработка сайта

Здравствуйте. Требуется ряд доработок arenda-bytovok78.ru дополнить функционал, убрать некоторые баги. Боле подробно объясню список исполнителю. Рассмотрю все заявки. Работать буду только с человекам: 1. Хорошо знающим Wordpress, реально хорошо, а не поверхностно - аля делал пару визиток и магазин 2. Без хвостов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт наподобие youdo.ru
Несколько категорий объявлений, категории исполнителей, фильтры и расширенный поиск, возможность модерации объявлений и подключение оплаты через сайт. Личный кабинет каждого пользователя с возможностью переписки. Рейтинг и оценки пользователей.
Графические материалы предоставляем
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