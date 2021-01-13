Разработка сайта

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка1652 просмотра
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Нужно сделать сайт наподобие youdo.ru

Несколько категорий объявлений, категории исполнителей, фильтры и расширенный поиск, возможность модерации объявлений и подключение оплаты через сайт. Личный кабинет каждого пользователя с возможностью переписки. Рейтинг и оценки пользователей.

Графические материалы предоставляем 

Интересуют сроки и прайс

3 года назад
guest_16105589082819
3 года в сервисе
Был
3 года назад