Доработка сайтов на Wordpress

Здравствуйте.

Требуется ряд доработок arenda-bytovok78.ru дополнить функционал, убрать некоторые баги.

Боле подробно объясню список исполнителю.

Рассмотрю все заявки. Работать буду только с человекам:

1. Хорошо знающим Wordpress, реально хорошо, а не поверхностно - аля делал пару визиток и магазин

2. Без хвостов по проектам, можно частичная попроектная занятость

3. С адекватной ценой

4. Умеете писать фильтры, сортировки, калькуляторы

Уважаемые, если вы склонны пропадать (причины не интересуют), делать абы как, морочить голову завтраками и т.п - НЕ сработаемся, не тратьте время!

Остальные, пожалуйста, подавайте заявки с контактами. Отвечу 14.01.