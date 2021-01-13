Сайт на базе WordPress темы Root и Osclass с доработками

Началось сотрудничество как то странно. Никак не желал принимать оплату на Юмани. Сделал предоплату по безопасному платежу. Он не смог принять. Возились с возвращением денег неделю. После всё же я согласился платить на вебмани с учётом конвертации. Всё таки доверился многим положительным отзывам. Дальше всё шло нормально. Он постоянно был на связи. Выслал одно видео о том, что сделал. В видео мне всё понравилось и я сделал следующий платёж. Просил выложить на хостинг, но он отказался. Сказал, что выложит всё, когда доделает. Пришло время сроков. Он выложил то, что сделал на бесплатный хостинг в открытом доступе. После анализа я был категорически не доволен, так как оказалось, что не были учтены многие моменты и вообще многое не сделано. Попросил исправить шапку, ведь на видео её не было видно. Также сделал замечание, что с точки зрения SEO сайт вообще не готов, ведь не позволяет создавать разделы под города. После он просто удалился из телеграма, и выслал ссылку на архив сайта. Я в сообщениях через биржу написал, что дам ещё время, просто доделайте сайт. Но их даже никто не читал. Подождав несколько дней мне пришлось создавать новый проект на этом же сайте, где стоит задача в доработке сайта. Соответственно мои затраты вырастут. Очень подвёл. Самое обидное то, что он реально многое сделал. Можно же было просто доделать или объяснить хотя бы свою позицию. А так я остался ни з чем. При этом было оплачено 34500 рублей из 50000 оговоренных.