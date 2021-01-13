Сайт на базе WordPress темы Root и Osclass с доработками

$700
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок1839 просмотров
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Здравствуйте.

Интересует создание небольшого городского портала на базе WordPress темы Root и доски объявлений Osclass с рядом доработок.

Выслушаю другие предложения с конкретикой. Битрикс не предлагать.

Пожелания к сайту в приложении.

Пожалуйста, высылайте только конкретные предложения после изучения пожеланий.

С ув. Ростислав

WordPress
3 года назад
errorrs
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
IT_LEADER
Максим 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов(-1)
3 года назад
$700
30 дней
Началось сотрудничество как то странно. Никак не желал принимать оплату на Юмани. Сделал предоплату по безопасному платежу. Он не смог принять. Возились с возвращением денег неделю. После всё же я согласился платить на вебмани с учётом конвертации. Всё таки доверился многим положительным отзывам. Дальше всё шло нормально. Он постоянно был на связи. Выслал одно видео о том, что сделал. В видео мне всё понравилось и я сделал следующий платёж. Просил выложить на хостинг, но он отказался. Сказал, что выложит всё, когда доделает. Пришло время сроков. Он выложил то, что сделал на бесплатный хостинг в открытом доступе. После анализа я был категорически не доволен, так как оказалось, что не были учтены многие моменты и вообще многое не сделано. Попросил исправить шапку, ведь на видео её не было видно. Также сделал замечание, что с точки зрения SEO сайт вообще не готов, ведь не позволяет создавать разделы под города. После он просто удалился из телеграма, и выслал ссылку на архив сайта. Я в сообщениях через биржу написал, что дам ещё время, просто доделайте сайт. Но их даже никто не читал. Подождав несколько дней мне пришлось создавать новый проект на этом же сайте, где стоит задача в доработке сайта. Соответственно мои затраты вырастут. Очень подвёл. Самое обидное то, что он реально многое сделал. Можно же было просто доделать или объяснить хотя бы свою позицию. А так я остался ни з чем. При этом было оплачено 34500 рублей из 50000 оговоренных.
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