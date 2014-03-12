Это наверное самое лучшее сотрудничество в данном направлении за все время моей работы! Исполнитель понял все с полу слова и все быстро сделал, в результате сделал свою работу очень качественно, что по данной услуге редко бывает. Рекомендую всем тем кто уважает себя, исполнителя и свое время.