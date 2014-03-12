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Ростислав Черненко errorrs

 
41 годУкраина/Черкассы
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Вывод сайтов в ТОП поисковых систем

Вывод сайтов в ТОП поисковых систем.

Продвижение вечными ссылками.

Размещение статей, пресс-релизов, объявлений, сообщений на форумах. Работа с профильными порталами.

Регистрация сайтов в каталогах компаний.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Поисковые системы (SEO)
Отзывы заказчиков
pegasplus
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$170
10 баллов
2 года назад
Продвижение сайта
Хороший специалист! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Задачи понятные. Правки вносятся на сайт быстро. Рекомендую. И спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Kucja88
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Seo специалист, туризм Украины
Очень грамотный, советую
Всегда на связи. Быстро вносятся правки. Оплата вовремя и без задержек. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужно разместить сайт в каталогах для компаний
Это наверное самое лучшее сотрудничество в данном направлении за все время моей работы! Исполнитель понял все с полу слова и все быстро сделал, в результате сделал свою работу очень качественно, что по данной услуге редко бывает. Рекомендую всем тем кто уважает себя, исполнителя и свое время.
Отличный заказчик. Задача была поставлена четко. Моменты обговорили. Оплата без каких либо задержек.
Ответный отзыв
DenV
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Продвижение интернет - магазина.
Напишу кратко и по существу:Отличнейший исполнитель!Можно сказать "самородок" в СЕО.Работой не просто доволен,а очень доволен.Продолжаю сотрудничать с Ростиславом.
Приятно работать с такими людьми. Мгновенно реагирует на все пожелания и вносит правки по сайту почти молниеносно. Работать одно удовольствие. А главное Денис знает, что ему нужно. В результате смогли улучшить показатели интернет-магазина, хоть тематика весьма непростая. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)
$150
10 баллов
10 лет назад
Реклама салона красоты
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Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
8 отзывов
$10/час
от $200от 30 дней
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