Здравствуйте, 1. Необходим комплексный подход к продвижению с нуля до выхода на результат. - Аудит; - Продвижение по ключевым словам в yandex и google; - Регион: ...
Нужно разместить сайт в каталогах для компаний
Здравствуйте фрилансеры!
Мне нужно разместить мой сайт в каталогах российских предприятий, желтых страницах. картах и т.п.
Если все понравиться то нужно будет и украинских тоже.
ВАЖНО:
НЕ предлагать каталоги сайтов!
Мне НУЖНО размещение НЕ на СПАМ сайтах а на нормальных сайтах, пусть это будет 20-30 сайтов но качественных и хорошо модерированых!
От вас жду:
стоимость/сроки
указание количества сайтов в вашей базе.
Если у вас нет базы я предоставлю свою, в ЭТОМ случае нужно написать сколько будет стоить одно размещение.
По итогам работы от вас нужен отчет со ссылками на размещенную информацию.
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