Нужно разместить сайт в каталогах для компаний

Здравствуйте фрилансеры!

Мне нужно разместить мой сайт в каталогах российских предприятий, желтых страницах. картах и т.п.

Если все понравиться то нужно будет и украинских тоже.

ВАЖНО:

НЕ предлагать каталоги сайтов!

Мне НУЖНО размещение НЕ на СПАМ сайтах а на нормальных сайтах, пусть это будет 20-30 сайтов но качественных и хорошо модерированых!

От вас жду:

стоимость/сроки

указание количества сайтов в вашей базе.

Если у вас нет базы я предоставлю свою, в ЭТОМ случае нужно написать сколько будет стоить одно размещение.

По итогам работы от вас нужен отчет со ссылками на размещенную информацию.