Имеется интернет-магазин по продажам мототехники, сайту 6 лет. Необходимо сделать аудит сайта, предложить оптимальный и эффективный путь продвижения и провести работы по оптимизации. Контекстная реклама не рассматривается, только поисковое продвижение запросов. Сейчас средняя ...
Составить сем.ядро
Добрый день, срочно сегодня составить сем.ядро , пишите скайп
Для проекта http://autochel.ru/ , напишите стоимость, что входит в работу, спасибо , сделать нужно срочно или сегодня или завтра.
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