Аудит и продвижение интерент-магазина мототехники

Имеется интернет-магазин по продажам мототехники, сайту 6 лет. Необходимо сделать аудит сайта, предложить оптимальный и эффективный путь продвижения и провести работы по оптимизации. Контекстная реклама не рассматривается, только поисковое продвижение запросов.

Сейчас средняя посещаемость сайта уникал посетителей примерно 280человек в день, тиц 275 PR 2.

Предложения для фрилансеров с опытом. Нужен опытных человек, который не будет «лить воду», а сделает работу быстро и качественно.