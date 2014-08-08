SEO аудит и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок355 просмотров

Требуется провести комплексный SEO аудит по внутренней и внешней оптимизации сайта ForDealers.PRO. В результате Аудита я должен получить:

1) Комплекс необходимых работ(мероприятий) по внутренней и внешней оптимизации сайта.

2) План реализации необходимых мероприятий и экспертная оценка стоимости реализации.

Итого на выходе мне нужен конкретный документ да постановки задачи оптимизаторам и SEO-специалистам.

В перспективе цель проекта вывести сайт на посещаемость от 1000 уникальных посетителей в сутки. И выход сайта в ТОП-3 по ключевым словам. Список ключевых слов в Приложении.

Принимаются предложения с явно указанной стоимостью и сроками. Оплата за результат. Форма оплаты на выбор исполнителя.

11 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$120
10 дней
Анна выполнила работу с ожидаемым, прекрасным результатом. Доступно и очень подробно расписала все детали Аудита. Рекомендую.
Все замечательно! Денис очень четко поставил задачу, постоянно на связи, работу оплатил сразу же после проверки результатов. Рекомендую как ответственного и положительного заказчика.
NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена в срок. По итогам аудита, Виктор дал подробные комментарии к отчету.
Хороший заказчик, с такими людьми приятно работать_!) Составил понятное ТЗ и после окончания моей работы все оплатил!_) Спасибо за работу_)

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад