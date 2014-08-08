SEO аудит и продвижение сайта

Требуется провести комплексный SEO аудит по внутренней и внешней оптимизации сайта ForDealers.PRO. В результате Аудита я должен получить:

1) Комплекс необходимых работ(мероприятий) по внутренней и внешней оптимизации сайта.

2) План реализации необходимых мероприятий и экспертная оценка стоимости реализации.

Итого на выходе мне нужен конкретный документ да постановки задачи оптимизаторам и SEO-специалистам.

В перспективе цель проекта вывести сайт на посещаемость от 1000 уникальных посетителей в сутки. И выход сайта в ТОП-3 по ключевым словам. Список ключевых слов в Приложении.

Принимаются предложения с явно указанной стоимостью и сроками. Оплата за результат. Форма оплаты на выбор исполнителя.