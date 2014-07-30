Продвинуть магазин - тематики "Товары из Китая"

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок195 просмотров

Настроить необходимые инструменты продвижения, которые гарантированно приведут в магазин посетителей. Инструменты разные!

Не "странно-трафик", а лидов, которые будут просматривать страницы и, как следствие, заказывать товары. Конверсия примерно понятна.

Профессионально, оптимально и на протяжении месяца в еженедельном режиме корректировать/объяснять почему вы это делаете, на цифрах. Если не понятно почему на цифрах, дальше не читайте, это предложение не для вас.. Общение в «скайп» в режиме демонстрации экрана.

К сожалению, никаких "предоплат". Т.к. предложений типа "но посмотреть тоже могу" достаточно. Получили результат - значит заработали деньги.

Предложение для уверенных в себе специалистов.

Примеры вашей работы обязательны. Рекомендации и отзывы очень желательны.

Остальное обсуждаемо.

11 лет назад
samsebe
53 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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