Нужно продвинуть сайт по ключевым поисковым запросам в Яндекс и Google, таким как: закачать игры для iPad закачать игры для iPhone закачать програмы iPad закачать програмы iPhone игры для iPad ...
Продвинуть магазин - тематики "Товары из Китая"
Настроить необходимые инструменты продвижения, которые гарантированно приведут в магазин посетителей. Инструменты разные!
Не "странно-трафик", а лидов, которые будут просматривать страницы и, как следствие, заказывать товары. Конверсия примерно понятна.
Профессионально, оптимально и на протяжении месяца в еженедельном режиме корректировать/объяснять почему вы это делаете, на цифрах. Если не понятно почему на цифрах, дальше не читайте, это предложение не для вас.. Общение в «скайп» в режиме демонстрации экрана.
К сожалению, никаких "предоплат". Т.к. предложений типа "но посмотреть тоже могу" достаточно. Получили результат - значит заработали деньги.
Предложение для уверенных в себе специалистов.
Примеры вашей работы обязательны. Рекомендации и отзывы очень желательны.
Остальное обсуждаемо.
Заявки фрилансеров
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