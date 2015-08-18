Текст

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Завершен5 заявок166 просмотров

У меня на сайте есть хороший текст - его надо проанализировать и дописать на 2000-3000 знаков таким образом, чтобы текст вошел в топ без ссылочного продвижения. Ибо текста много, но он на 44 месте.

11 лет назад
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$15
4 дня
Отличный исполнитель. Все в срок. Качество текста отличное.
Рекомендую Ольгу к сотрудничеству, задачи творческие и интересные, оплата достойная и своевременная.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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