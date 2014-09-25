SEO + контекст

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Завершен14 заявок134 просмотра

Добрый день,

Необходим комплект SEO и контекстной рекламы.

Регион - Беларусь

Тематика - стройматериалы

Сайт работает с 2009 года.

Ранее пользовались услугами агентства, но уже 2 недели не сотрудничаем: нужен лучше результат и меньше цена.

Ссылка на сайт при непосредственном общении.

От вас: план действий, расценки, гарантии, рекомендации (примеры работ)

Сам нахожусь в Минске, рассчет наличными, либо ЯД, либо WM

11 лет назад
alexleoeuro
Кирилл 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$100
4 дня
профи. высший класс!
были приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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