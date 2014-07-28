Продвижение и оптимизация сайта в Яндекс+дальнейше

Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе — SMM).

Сайт 1utilizator.ru

Обязанности:

Анализ сайтов конкурентов (http://dmpererabotka.ru/ , http://fpk-service.ru/ , http://www.pererabotka.org/ , http://www.utilcomp.ru/) с целью:

Продвижение сайта в Яндекс и Гугл с целью привлечения целевой аудитории и увеличения продаж услуг компании.

• Внутренняя оптимизация сайта:

• Окончательное формирование семантического ядра,

• Копирайтинг уже подготовленных и новых статей

• Перелинковка страниц

Внешняя оптимизация сайта:

• Закупка качественной ссылочной массы

• Регистрация сайта в нужных каталогах

• Анализ динамики роста позиций сайта по КВ, качества запросов, посещаемости, аудитории сайта ((Яндекс.Метрика, liveinternet).

Требования:

• Знание алгоритмов работы основных поисковых систем и их отличия.

• Практические навыки работы с интернет-сервисами для SEO: Google Analitycs, Liveinternet, Яндекс.Метрика и т.п.

• ОБЯЗАТЕЛЕН опыт вывода сайта по ключевым запросам разной частотности в ТОП-10, 5, 3

• ВАЖНО: наличие проектного мышления, т.е. мы ищем человека, который будет нам говорить, что он будет делать и с каким результатом, а не наоборот.

Условия:

Оплата по итогам работы, обсуждается. Рассмотрим все разумные предложения.

Операционная среда — Joomla.

Оплата по качеству резюме и итогам переговоров. Мы готовы платить, но только за результат.

Ориентировочные слова для продвижения (можно корректировать по результатам анализа сайтов конкурентов):

Списание, Техническая экспертиза

"Утилизация компьютерной техники" - "утилизация компьютеров"

Утилизация компьютеров,

Утилизация ноутбуков,

Утилизация нетбуков

Утилизация мониторов

"Утилизация офисной техники"

Утилизация принтеров,

Утилизация копиров,

Утилизация МФУ,

Утилизация сканеров,

Утилизация шредеров

Утилизация картриджей

"Утилизация аудио-видео техники"

Утилизация телефонов,

Утилизация телевизоров,

Утилизация видеоплееров,

Утилизация плееров,

Утилизация мобильных телефонов,

Утилизация проекторов,

"Утилизация кондиционеров"

Утилизация внешнего блока,

Утилизация внутреннего блока,

Утилизация сплитсистемы

"Утилизация бытовой техники"

Утилизация кофемашин,

Утилизация кухонных комбайнов,

Утилизация пылесосов,

Утилизация соковыжималок

"Утилизация мебели"

Утилизация полок,

Утилизация шкафов,

Утилизация стенок,

Утилизация столов,

Утилизация стульев,

Утилизация кресел,

Утилизация тумбочек

Пожалуйста, указывайте в вашем предложение краткий план работ с привязкой ко времени и стоимость. Спасибо!