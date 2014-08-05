Размещение сайта в каталоге DMOZ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка140 просмотров

Нужно разместить заявку в каталог DMOZ, чтобы он с большой вероятностью туда попал. Сайт fitorodnik.ru. У кого есть большой опыт победить этот каталог? Подать заявку может каждый, но вот результат будет не у всех.

11 лет назад
zlenkokv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все хорошо, знает свое дело!
Хороший заказчик, обсудили все аспекты работы по ТЗ. Оплата в срок, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад