Консультация по англ. google.com

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка129 просмотров

Здравствуйте!

Хочу научится продвигать под англоязычный google.com МФА сайты.

Что у меня есть на данный момент:

1. Кое какие знания по продвижению в рунете.

2. Софт КК, Фасттраст (но скорее всего они не пригодны)

3. Подписка на semrush

Хочу услышать реальные рабочие фишки (бесплатных на сеоблогах полно, уже начитался..)

1. Допустим я выбираю ключь с частотностью 10к в месяц и количеством запросов не превышающий 1млн.

2. В топ 10 выдачи не должно быть больше 3х сайтов с ПР3 а лучше меньше и количеством найденных страниц не больше 100к

3. Я не знаю как понять смогу ли я вывести этот запрос только текстом без покупки ссылок.

4. Где покупать ссылки не очень дорого и сколько ссылок примерно идет на запрос с указанной выше конкуренцией.

В основном как понимаю мне нужно чтоб профи подсказал как правильно определять потяну ли я этот запрос или нет.

Если у Вас есть опыт продвижения в google.com или вы профи по МФА добро пожаловать!

Оплата $50 за час

Заранее Всем откликнувшимся спасибо!

11 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение интернет-магазина эротического белья

    Нужно продвигать главную страницу, страницы категорий, подкатегорий (их приблизительно 20). И где-то до 100 товаров для начала. Продвижения с помощью автоматических сервисов - не примлемо. Приоритет - спам на тематических форумах, ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен СЕО специалист для проекта

    Добрый день, нужен СЕО специалист для работы над порталом. Автомобильный портал citydrom.ru Требуется человек который будет постоянно проводить работы над порталом. Постоянное сотрудничество. Интересуют люди ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация сайтов - одного или нескольких

    Надо оптимизировать несколько сайтов. В заявках пишите, пожалyйста, ценy за оптимизацию одного сайта и сколько сайтов Вы можете вести постоянно. Если цена бyдет зависеть от количества ключевых слов - сообщите также. Какие ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО аудит интернет магазина

    $50

    Здравствуйте, новый магазин залил 300 товаров перед тем как добавлять в ПС мне нужно узнать информацию все ли в порядке итд аудит (внутренняя СЕО оптимизация) Проверка страниц сайта ( ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внешние ссылки для 10 сайтов, линкбилдинг

    Нyжен один или несколько сотрyдников для работ по yвеличению ссылочной массы для 10 сайтов. В заявках пишите, пожалyйста, ценy за однy ссылкy и сколько сайтов Вы можете вести постоянно. Ссылки должны быть постоянными и индексирyемыми.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать выборку

    Необходимо сделать выборки ключевых слов по нескольким сайтам Пример запроса: http://ru.semrush.com/ru/info/site.ru+(by+organic)?sort=volume_desc

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение сайта по iOS/Android пользователям

    Нужно продвинуть сайт. Тематика сайта: Сервис по заработку на iOS/Android. Какие результаты мне нужны? Регистрации, активность, установки. Установки в моем случая является приоритетом. Предлагайте ...

    AndroidiOS
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать категории к женскому журналу

    $20

    Здравствуйте! Нужно придумать ключевые (главные) категории и под категории для женского журнала - http://lady-tochka.net . На сайте они уже есть, но их нужно переделать. В каждую ключевую категорию ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO-специалист

    $1500

    Ищется специалист по комплексному продвижению нескольких сайтов. Тематика строительство. Ведение РК, работа как с внутренними факторами сайта так и с внешними. Нужен человек способный генерировать, тестировать, улучшать. Бюджет порядка 50 т.р. ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Официальный поставщик качественных европейских светодиодных светильников в Украине. Требуется продвижение сайта и продукции в нише для украинского рынка в google и yandex, на тематических площадках. сайт ledix.com.ua

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад