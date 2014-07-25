Консультация по англ. google.com

Здравствуйте!

Хочу научится продвигать под англоязычный google.com МФА сайты.

Что у меня есть на данный момент:

1. Кое какие знания по продвижению в рунете.

2. Софт КК, Фасттраст (но скорее всего они не пригодны)

3. Подписка на semrush

Хочу услышать реальные рабочие фишки (бесплатных на сеоблогах полно, уже начитался..)

1. Допустим я выбираю ключь с частотностью 10к в месяц и количеством запросов не превышающий 1млн.

2. В топ 10 выдачи не должно быть больше 3х сайтов с ПР3 а лучше меньше и количеством найденных страниц не больше 100к

3. Я не знаю как понять смогу ли я вывести этот запрос только текстом без покупки ссылок.

4. Где покупать ссылки не очень дорого и сколько ссылок примерно идет на запрос с указанной выше конкуренцией.

В основном как понимаю мне нужно чтоб профи подсказал как правильно определять потяну ли я этот запрос или нет.

Если у Вас есть опыт продвижения в google.com или вы профи по МФА добро пожаловать!

Оплата $50 за час

Заранее Всем откликнувшимся спасибо!